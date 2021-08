Il Milan ha pronto il colpo James Rodriguez, ci sarebbe già la data e le cifre dell’arrivo del trequartista colombiano

Il Milan è alla costante ricerca di un trequartista in grado di raccogliere l’eredità di Hakan Calhanoglu. Un profilo che collima esperienza, qualità e mentalità vincente anche per fare un passo in avanti in vista della Champions League. Brahim Diaz non basta ed è per questo che si stanno valutando altri profili dal Real Madrid come Isco. Ma anche James Rodriguez è una pista molto calda, anche per i buoni rapporti che Maldini ha con Jorge Mendes, agente del colombiano. La trattativa sarebbe in dirittura d’arrivo e sarebbero state rese note le cifre.

Milan, colpo James: ecco le cifre

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, è fatta per l’arrivo di James Rodriguez al Milan. Rafa Benitez ha scelto di privarsi del trequartista colombiano, che ha già accettato di ridursi l’ingaggio con il club rossonero. Guadagnerà circa 4,5 milioni di euro a stagione. Maldini dovrebbe invece offrire 10 milioni all’Everton: ritenuto il miglior giocatore in rapporto qualità-prezzo per il salto di qualità definitivo della rosa di Pioli. L’ufficialità potrebbe arrivare prima di domenica.