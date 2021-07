Attimi di tensione fuori Wembley prima del fischio d’inizio di Italia-Inghilterra: Hooligans cercano di entrare allo stadio senza biglietto

Tensione a Londra, e c’era da aspettarselo. La capitale inglese ha vissuto con trepidazione le ore antecedenti il fischio d’inizio di Italia-Inghilterra, finale di ‘Euro 2021’. Uno sfogo cresciuto sui social e manifestatosi poi nel tardo pomeriggio per le strade vicino Wembley, impianto che ospita il match. Tanti tifosi si sono radunati cantando cori e mostrando sciarpe, ma la situazione è poi degenerata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, si fa sul serio per Insigne | I dettagli

La serata è diventata rovente quando tantissimi tifosi inglesi hanno iniziato a prendere d’assalto gli ingressi dello stadio, scavalcando le barricate, travolgendo gli steward ed entrando nell’impianto senza biglietto. La sicurezza non è riuscita a frenare l’onda ‘Hooligans’ che si è riversata su Wembley, forse anche per la poca organizzazione e prevenzione.

Fans attempt to storm into Wembley Stadium ahead of #Euro2020 Final… 😳😳 [Video by @PreeceObserver] pic.twitter.com/VCeM6aRSdG — Aston Villa News (@AVFC_News) July 11, 2021

Italia-Inghilterra, Hooligans in azione nel pre-partita

Situazione paradossale, testimoniata fedelmente sui social: veri e propri hooligan in azione nella capitale inglese, che hanno provato (e in tanti ci sono riusciti) a superare le barriere per entrare nello stadio. Inutili i tentativi per tentare di fermare le masse di tifosi, che hanno messo in scena veri e propri gesti di guerriglia urbana, con seggiolini, lattine e bottiglie di birra lanciati verso altri tifosi e i giornalisti presenti.