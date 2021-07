Ancora problemi in casa Lazio: i convocati ufficiali di Maurizio Sarri per il ritiro estivo. Esclusione eccellente, il motivo

Sono arrivati pochi minuti fa i convocati di Maurizio Sarri per il ritiro estivo della Lazio. Esclusione eccellente con l’assenza pesante di Luis Alberto. Lo stesso allenatore toscano ha svelato in conferenza stampa di presentazione le motivazioni della sua assenza a Roma. Al momento non ci sarebbero offerte ufficiali per il talentuoso giocatore spagnolo, che ha chiesto giorni in più di ferie. In giornata, però, potrebbero esserci già cambiamenti circa la sua situazione. Ecco il comunicato ufficiale della Lazio:

“Questo l’elenco dei calciatori presenti per il ritiro di Auronzo di Cadore 2021.

Portieri: Adamonis, Alia, Reina, Strakosha

Difensori: Durmisi, Fares, Hysaj, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, Vavro

Centrocampisti: Akpa Akpro, Bertini, Cataldi, Escalante, Jony, Leiva, Milinkovic, Shehu, Troise

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Raul Moro, Muriqi”.

La Lazio riparte così da un nuovo corso per raggiungere i piani alti della classifica. Il club biancoceleste dovrà risolvere in poche ore così la grana Luis Alberto.