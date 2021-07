La Juventus e Roberto Mancini sono stati vicini in diverse occasioni: precisamente tre volte, ecco quando: i dettagli

Roberto Mancini ha portato una nuova filosofia nella nazionale italiana. Storicamente famosa per il catenaccio, il ct ha preferito impostare la squadra (squadra, e non selezione) sul Bel Gioco, bistrattato in Serie A negli ultimi anni. Quello che ha portato solo a tratti Maurizio Sarri alla Juventus, per intenderci. Già, la Juventus: il club italiano che è stata più vicina all’arrivo di Mancini senza mai concretizzare. Sono esattamente tre le volte in cui i bianconeri sono stati vicini a ingaggiare l’attuale commissario tecnico dell’Italia.

La prima, quando fu esonerato dal Manchester City dopo un’esperienza da considerarsi positiva. All’epoca, sulla panchina bianconera sedeva Antonio Conte, che concluse l’anno con la vittoria del campionato con 102 punti, poi la rottura con la Juventus dovuta al mercato. Mancini ha poi proseguito la sua carriera al Galatasaray, dove tra l’altro eliminò i bianconeri dalla Champions League durante la fase a gironi.

Juventus, quando Mancini è stato vicino

La seconda volta in cui Mancini è stato vicino alla Juventus è stato quando Massimiliano Allegri è andato via. L’attuale ct dell’Italia era uno dei candidati per prendere il posto del tecnico toscano, poi si è scelto di optare per Maurizio Sarri. Una scelta non proprio esaltante, considerando com’è andata: ma è comunque arrivato quello scudetto che con Pirlo è mancato. Proprio post-Sarri c’è stata la terza opportunità di questo matrimonio per certi versi voluto ma mai concretizzato. Resta da capire se in futuro ci potranno essere altre opportunità, considerando che ora Mancini ha il contratto in scadenza con la nazionale nel 2026.