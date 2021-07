Calciomercato Juventus, Locatelli all'estero | Annuncio di Carnevali

Arrivano le parole dell’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali sulla cessione di Locatelli alla Juventus

La Juventus è molto interessata a Manuel Locatelli, per il quale ha già incontrato il Sassuolo per valutare il suo acquisto. L’Euro 2020 del centrocampista italiano è stato molto buono fin qui, nonostante il rigore sbagliato contro la Spagna. Vicino all’addio dal club neroverde, la Juve non è la sola interessata al giocatore. Nello specifico, sono arrivate tante offerte anche dall’estero. La situazione dovuta alla pandemia ha stravolto economicamente i piani delle società di Serie A che a questo punto hanno tanta concorrenza sul mercato. Anche per Locatelli.

Juventus, Carnevali parla di Locatelli

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato nel corso della presentazione del tecnico Dionisi di Locatelli e del suo futuro: “Abbiamo avuto offerte importanti. Una di queste è molto avviata. Ci sono stati degli incontri con la Juventus e ci incontreremo nuovamente la prossima settimana. E’ ancora tutto da valutare, perché il mercato italiano ha grosse difficoltà. Le offerte arrivano dall’estero, e chiaramente abbiamo giocatori a cui questi club sono interessati“. L’Arsenal sembra essere la squadra più interessata a Locatelli, e più in generale le squadre della Premier League.