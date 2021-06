Si parla tanto di un possibile approdo di Andrej Kramaric in Italia: hanno manifestato interesse Juventus, Inter e Milan

Juventus, Inter e Milan sono alla ricerca di nuovi attaccante e non è insolito che tutte e tre si interessino allo stesso giocatore. Vivono situazioni differenti, ma i problemi economici post-pandemia sono per tutti ed è per questo che si valutano profili in scadenza di contratto a breve. E’ il caso di Andrej Kramaric, attaccante croato che veste la maglia dell’Hoffenheim e ora è con la nazionale a Euro 2020.

Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.it’, Juventus, Inter e Milan non hanno imbastito una trattativa ufficiale per Kramaric. Non ci sono basi solide, almeno per il momento. Le prime due devono risolvere le ‘grane’ legate a Paulo Dybala e Lautaro Martinez. I rossoneri, invece, sembrano la pista più plausibile ma non si registrano passi in avanti. Per strappare il croato all’Hoffenheim, serviranno circa 15-17 milioni di euro.