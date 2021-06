Clamoroso triangolo di calciomercato tra le big: la Juventus ne approfitta per il colpaccio a centrocampo e la cessione

Sarà un calciomercato ricco di operazioni e colpi di scena, visto che la sessione lunga due mesi manca praticamente dal 2019. La Juventus è molto attiva in queste settimane anche se non ha ancora portato a termine nessuna operazione ma sta osservando la situazione di diversi elementi soprattutto a centrocampo.

Proprio in quel reparto potrebbe esserci un incastro importante tra tre grandi squadre. Secondo quanto riportato da ‘le10sports.com’, infatti, l’Atletico Madrid avrebbe messo nel mirino Aouar (che in passato era seguito anche dai bianconeri) e potrebbe liberare in maniera definitiva Saul per pagare i circa 50 milioni chiesti dal Lione.

Calciomercato Juventus, addio Ramsey: assalto a Saul

La Juventus ha come obiettivo Saul già da diverso tempo e la possibile operazione dei ‘Colchoneros’ per Aouar potrebbe portarlo a un addio in estate. Qualora i bianconeri dovessero riuscire a portare a Torino Saul, valutato circa 55 milioni, allora prenderebbe quota anche un’operazione in uscita, ovvero quella di Ramsey che potrebbe tornare all’Arsenal per circa 15 milioni di euro.

Potrebbe esserci dunque un triangolo clamoroso di calciomercato che comprenderebbe movimenti tra tre grandi squadre come Atletico Madrid, Juventus e Arsenal oltre a quello del Lione che perderebbe il proprio pezzo pregiato del centrocampo.