Calciomercato Juventus, Szczesny resta | "Meglio di Donnarumma!"

La Juventus potrebbe ingaggiare Gianluigi Donnarumma, ma per l’opinionista sportivo sarebbe meglio tenere Szczesny

La Juventus ha tanti giocatori sulla propria lista per rinforzare la rosa che sarà allenata da Massimiliano Allegri. Le occasioni che presenta il mercato sono molteplici, e tra queste ci sarà anche Gianluigi Donnarumma. Il portiere lascerà il Milan a parametro zero, con Maldini che ha scelto di puntare su Maignan dopo non aver trovato l’accordo per il rinnovo del contratto. Raiola potrebbe dunque portare il portiere della nazionale italiana a Torino, strappando un ingaggio da 10 milioni di euro a salire. Tuttavia, l’opinionista Pisani non vede di buon grado quest’operazione.

Juventus tra Donnarumma e Szczesny

Daniel Pisani, opinionista, ha parlato ai microfoni di ‘TopCalcio24‘ del possibile approdo di Donnarumma alla Juventus: “In questo momento, per le esigenze tecniche della Juventus, è meglio tenere Szczesny e investire i soldi destinati a Donnarumma per intervenire in altri reparti“. Parole chiare, che dimostrano come l’operazione che conduce al portiere italiano porti via diversi milioni preziosi, che potrebbero essere utilizzati per rinforzare altri ruoli. Soprattutto perché Szczesny in questi anni si è dimostrato un numero uno affidabile, capace di salvare la Juve in più di un’occasione con le sue parate.