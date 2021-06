Il calciomercato della Juventus prende forma, con un super doppio colpo all’orizzonte: ecco il piano di Mino Raiola

Non è un mistero che, dopo una stagione fatta di tanti bassi e pochi alti soprattutto in Europa, la Juventus voglia tornare protagonista in campo. Il club bianconero si candida ad essere una delle regine del prossimo calciomercato estivo, con diversi nomi di assoluto spessore sul taccuino di Massimiliano Allegri. Ecco dunque che oltre a Gianluigi Donnarumma per cui la ‘Vecchia Signora’ rimane in pole position per la firma a zero, un altro assistito di Mino Raiola potrebbe vestire la maglia della Juventus. L’opinionista Vito Elia è intervenuto ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ per analizzare le prossime mosse della società torinese che, salvo sorprese, lavorerà a stretto contatto proprio con Mino Raiola: le dichiarazioni.

Calciomercato Juventus, colpo Pogba: “Prendono anche Donnarumma”

Gianluigi Donnarumma, a zero, potrebbe non essere l’unico colpo ad arrivare dalla scuderia allestita da Mino Raiola. “Se Raiola riporta Pogba alla Juventus, prendono anche Donnarumma a quelle cifre”, le dichiarazioni di Elia che lancia la doppia bomba per il mercato bianconero.”

L’opinionista ha poi concluso: “Vogliono il francese a tutti i costi, è questo l’asso nella manica”. Il ritorno di Pogba nella Torino bianconera aprirebbe dunque la strada anche al colpo Donnarumma, probabilmente dopo l’Europeo.

Il Manchester United chiede non meno di 60 milioni per il cartellino di Pogba, nonostante il contratto del francese resti in scadenza tra dodici mesi.