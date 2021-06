Il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, parla del suo futuro dal ritiro della Polonia: il giocatore spiazza tutti

La Juventus è pronta a lasciarsi un anno difficile alle spalle e a ripartire per tornare a primeggiare in Italia e in Europa. Il nuovo corso è affidato alla guida di Massimiliano Allegri, che subentra a Pirlo per dare altri stimoli: la società è pronta ad intervenire sul mercato per accontentare le richieste del nuovo mister, ma prima c’è da pensare alle cessioni. Importanti novità arrivano sul fronte portieri, con le parole di Wojciech Szczesny.

Calciomercato Juventus, Szczesny sul futuro

La squadra bianconera potrebbe vivere una rivoluzione tra i pali. La Juventus è la squadra indiziata ad acquistare Gianluigi Donnarumma, andato in scadenza con il Milan e pronto ad aggregarsi a costo zero a un nuovo club. L’arrivo del portiere della Nazionale comporta però un esoso costo d’ingaggio e il bisogno di lasciargli la titolarità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo Donnarumma | “Meglio Szczesny”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, erede Ronaldo: c’è l’offerta | 60 milioni

Il suo acquisto deve essere quindi preceduto dalla cessione di Szczesny che però, dal ritiro della Polonia, smentisce ogni voce. Il portiere bianconero, in conferenza stampa, ha parlato del suo futuro: “L’argomento è sui media da molto tempo, ma non ho avuto contatti né con il mio club né con altri, perché non c’è un argomento sulla mia partenza. Non sono responsabile per i trasferimenti della Juventus“.