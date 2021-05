Il Milan ha completato l’acquisto di Mike Maignan del Lille. Il portiere è un nuovo calciatore rossonero: ecco il comunicato ufficiale

Svolta tra i pali per il Milan. Il club rossonero dice addio a Gianluigi Donnarumma e lo sostituisce con Mike Maignan. Dopo diversi mesi di trattative con l’assistito di Mino Raiola, il club rossonero ha optato per il ribaltone tra i pali, non riuscendo a trovare un accordo per la permanenza del portiere italiano.

LEGGI ANCHE >>> UEFA, sanzione per il Milan e Ibrahimovic | Comunicato UFFICIALE

Ora è appena arrivata l’ufficialità dell’acquisto di Maignan da parte del Milan: l’estremo difensore è un nuovo calciatore rossonero. Il comunicato del club recita: “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore francese Mike Maignan dal LOSC Lille a partire dal 1° luglio 2021. Il portiere ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2026 e vestirà la maglia numero 16″.