Calciomercato Juventus, Moggi sulla panchina | Bocciatura per Gasperini

La Juventus si appresta a terminare la stagione, ma gli scenari sul calciomercato sono già all’orizzonte. L’ex boccia l’ipotesi Gian Piero Gasperini per la panchina

La Juventus ha due partite per tentare di agguantare in extremis un posto valido per la prossima Champions League. Da diverse partite, però, il pensiero è rivolto anche agli scenari per il futuro, con un’autentica rivoluzione che aspetta i colori bianconeri e che potrebbe ridisegnare totalmente le prospettive e le scelte nella rosa dei torinesi. Futuro che non può prescindere dalle ipotesi per la panchina e che riguarda in prima battuta la scelta dell’allenatore.

In tal senso, uno dei nomi circolati con insistenza nelle ultime settimane è certamente quello di Gian Piero Gasperini. Il tecnico, alla guida dell’Atalanta, ha espresso un gioco spumeggiante e a tratti incontenibile nelle ultime stagioni. I bergamaschi si sono imposti come una delle principali forze di questo campionato e hanno ben figurato anche nelle competizioni europee. L’allenatore potrebbe meritare, quindi, per questi motivi l’approdo alla Juventus, come possibile erede di Andrea Pirlo. C’è, però, chi pare proprio non pensarla così. Le dichiarazioni dell’ex, infatti, sono chiare su quale potrebbe essere, a suo avviso, la pista giusta per la panchina.

Calciomercato Juventus, Moggi non promuove Gasperini: il suo pensiero sulla panchina

A parlare delle prospettive per la panchina è stato Luciano Moggi. L’ex dirigente della Juventus si è soffermato a lungo ai microfoni di ‘Juventibus’, facendo il punto della situazione sulla possibile scelta ideale per i bianconeri: “Gasperini come allenatore? Credo che in un grande club l’allenatore debba essere quello che ha carisma. Specialmente nel corso di una partita, per leggerla al meglio e modificare l’assetto e per comandare lo spogliatoio. Sono cose che chi non è stato dentro uno spogliatoio magari non sa. In questo contesto, la Juventus mi sembra abbastanza debole“.

Moggi ha parlato dell’ultimo match contro il Sassuolo: “E’ stata fatta una buona partita. E’ stata gestita bene, adeguandosi all’avversario. E’ stata una delle prime volte che Pirlo ha adottato la tattica giusta”.