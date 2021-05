La Juventus è ancora incerta sul futuro della propria panchina: nel frattempo, arrivano importanti novità sull’intreccio Allegri-Zidane

Una stagione fin qui da dimenticare per la Juventus. La vittoria contro il Sassuolo dà ancora speranza in ottica Champions League, ma è tutto nelle mani delle concorrenti e l’obiettivo non è mai stato a rischio come in questo momento. Già nel prossimo turno potrebbe arrivare una sentenza definitiva, con gli uomini di Pirlo che affronteranno l’Inter. Uno scontro comunque non da sottovalutare nonostante i nerazzurri siano già appagati in termini di classifica. A guidare la rosa fino a fine stagione ci sarà sicuramente Pirlo, ma il destino del ‘Maestro’ dall’estate in poi appare segnato. Per il sostituto occhi sempre puntati in sede di calciomercato su Allegri e Zidane, per i quali arriva una rilevante novità.

Calciomercato Juventus, annuncio sull’intreccio Allegri-Zidane

In casa ‘Vecchia Signora’ è forte la suggestione di un ritorno di Massimiliano Allegri a partire dal prossimo anno. Il tecnico toscano, attualmente disoccupato, ha fatto benissimo alla guida della Juve per cinque anni nel recente passato, riuscendo a portare la squadra anche in due finali di Champions League, obiettivo principale in quel di Torino. Sull’ex Milan, però, avrebbe messo gli occhi anche il Real Madrid. Zinedine Zidane, infatti, non ha svolto quest’anno una prova all’altezza delle aspettative e rischia di non portare a casa alcun trofeo.

Le quotazioni riguardo all’addio, quindi, sono sempre più in ribasso e i piemontesi continuano a tenere anche il francese nel mirino. Addirittura voci di corridoio raccontavano di contatti già partiti tra Florentino Perez e Allegri. Arriva, però, un importante annuncio a tal proposito durante la trasmissione radiofonica El Larguero di ‘Cadena Ser’: “L’entourage di Allegri smentisce a ‘El Larguero’ qualsiasi contatto con il Real Madrid e ricalca a ‘Cadena Ser’ dicendo che non si possono alimentare notizie false in un momento così importante della stagione“.

Parole che non lasciano molte interpretazioni ai lettori. Nessun primo passo, perciò, dei ‘Blancos’ verso Allegri per ora e il suo futuro – insieme a quello di Zidane – è ancora tutto da decifrare. La Juventus, nel frattempo, attende speranzosa di tornare nella massima competizione europea, traguardo fondamentale per il prosieguo del cammino.