Calciomercato Inter, le difficoltà di Suning | "Fumo negli occhi, non è realtà"

La situazione che sta vivendo Suning viene commentata dal giornalista Maurizio Dall’O: ecco le sue parole sull’Inter

L’Inter sta vivendo una situazione economica da monitorare. Lo scudetto ha portato serenità dal punto di vista del campo, ma non è ancora chiaro il futuro di Suning. Nelle prossime settimane ci sarà un incontro per chiarire la questione stipendi per i giocatori e per Antonio Conte. Sono stati utilizzati toni un po’ catastrofici e questo non è andato giù all’opinionista Maurizio Dall’O.

Inter, Dall’O commenta la situazione Suning

Maurizio Dall’O, giornalista e opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘TopCalcio24’: “Non posso pensare che l’Inter si sgretoli. Gettare fumo negli occhi e far intendere che i nerazzurri siano vicini alla catastrofe, non è realtà“. Un commento chiaro, che mette in evidenza come la situazione dell’Inter non è tutta rosa e fiori, ma nemmeno vicina alla “catastrofe“. Intanto, ad Appiano Gentile c’è un clima disteso, come dimostrato dal video pubblicato sui social con l’incontro tra Conte e Lautaro per risolvere un piccolo screzio. Suning, dunque, nelle prossime settimane metterà le cose in chiaro e ci sarà da capire quali saranno i progetti futuri del club nerazzurro.