Terminate le partite delle 20:45, valide per la 36esima giornata di Serie A: ecco tutti i risultati con la classifica aggiornata

Sono terminate da poco le partite delle 20:45 del 36esimo turno di campionato. Un Milan devastante ha chiuso l’incontro con il Torino 0-7. Vittoria con meno gol, ma comunque convincente anche per la Juventus di Pirlo in casa del Sassuolo e per l’Atalanta contro il Benevento. La corsa Champions League è sempre più infuocata e il verdetto sulle squadre che si qualificheranno è ormai ad un passo. Buone notizie per la Roma, che perde contro l’Inter campione d’Italia a San Siro, ma rimane ancorata al settimo posto in classifica, fondamentale in ottica Conference League. Guai sempre più grossi, invece, per il Benevento di Inzaghi, che si allontana ancora di più dallo Spezia e dall’obiettivo salvezza. Il turno si chiuderà domani sera con lo scontro – non utile per la classifica finale – tra Crotone e Hellas Verona.

Serie A, 36^giornata: tutti i risultati e la classifica

Atalanta-Benevento 2-0

22′ Muriel (A), 67′ Pasalic (A)

Bologna-Genoa 0-2

13′ Zappacosta (G), 61′ rig. Scamacca (G)

Inter-Roma 3-1

11′ Brozovic (I), 20′ Vecino (I), 31′ Mkhitaryan (R), 90′ Lukaku (I)

Lazio-Parma 1-0

90+5′ Immobile (L)

Sampdoria-Spezia 2-2

15′ e 73′ Pobega (SPE), 32′ Verre (SAM), 80′ Keita Balde (SAM)

Sassuolo-Juventus 1-3

28′ Rabiot (J), 45′ Ronaldo (J), 59′ Raspadori (S), 66′ Dybala (J)

Torino-Milan 0-7

19′ e 62′ Theo Hernandez (M), 26′ rig. Kessie (M), 50′ Brahim Diaz (M), 67′, 72′ e 79′ Rebic (M)

CLASSIFICA 36esima giornata Serie A: Inter punti 88, Atalanta 75, Milan 75, Napoli 73, Juventus 72, Lazio 67*, Roma 58, Sassuolo 56, Sampdoria 46, Hellas Verona 43*, Bologna 40, Udinese 40, Fiorentina 39, Genoa 39, Cagliari 36, Torino 35*, Spezia 35, Benevento 31, Parma 20, Crotone 18*

*Una partita in meno