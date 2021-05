Buffon ha annunciato l’addio definitivo alla Juventus a partire dalla prossima estate: occhio alle tre piste in Spagna per la bandiera bianconera

Per la Juventus ci saranno da sistemare diverse questioni in sede di calciomercato. Nel frattempo, la società vede più chiara la situazione legata a Gianluigi Buffon. Il portiere bianconero, in scadenza di contratto a giugno 2021, ha annunciato l’addio definitivo ai colori che lo hanno accompagnato per gran parte della carriera. L’estremo difensore, però, non appenderà gli scarpini al chiodo, bensì cercherà di accasarsi altrove. Stando a quanto riferisce ‘Elgoldigital.com’, per la leggenda italiana sarebbero in corsa tre squadre spagnole. Si tratta di Real Madrid, Betis e Valencia.

Calciomercato Juventus | Futuro Buffon: sfida tra Real, Betis e Valencia

L’annuncio di Buffon segna la fine di un’era. Il portiere toscano di origini friulane ha conquistato tantissimi trofei con la Juventus, club di cui è diventato negli anni una vera e propria bandiera. Ma ora le strade si divideranno definitivamente: non ci sarà un nuovo accordo annuale per l’estremo difensore, che si appresta a salutare i suoi storici tifosi. La decisione alla veneranda età di 43 anni, però, è quella di proseguire ancora almeno per un altro anno. In questo senso la prossima destinazione potrebbe essere la Spagna, dopo la parentesi PSG. Il Real Madrid sarebbe alla ricerca di un valido secondo di Courtois, con Lunin che probabilmente verrà mandato a farsi le ossa in prestito. Dal punto di vista economico l’operazione non sarebbe un problema e il profilo dell’ex Parma è ancora rilevante per i ‘Blancos’. Occhio, poi, anche alle piste Betis – il futuro di Claudio Bravo è in dubbio – e Valencia, con Cillessen ad un passo dalla firma per l’addio. Situazione da monitorare, staremo a vedere come proseguirà la sua straordinaria carriera Buffon.