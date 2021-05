Dopo la pesante sconfitta della Juventus in casa contro il Milan, il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina è sempre più in bilico

Non è solo la sconfitta, piuttosto pesante, arrivata con il Milan ieri sera, è tutta la stagione che Andrea Pirlo, catapultato alla guida della Juventus dopo l’esonero di Maurizio Sarri, non ha convinto. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ oggi, tra i numeri uno del club torinese è previsto un summit per decidere del suo esonero in vista delle ultime tre giornate di campionato, in cui i suoi rischiano di chiudere al quinto posto (arrivato ieri) e venire esclusi dalla Champions League.

Ma, a quanto apprende calciomercatoweb.it, l’incontro tra la dirigenza e Pirlo rispetta la prassi e il futuro dell’allenatore sulla panchina della Juventus verrà valutato a fine stagione: nessun esonero in vista per lui.