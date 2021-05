Calciomercato Juventus, due opzioni per Ronaldo | Un motivo lo spinge via

La Juventus potrebbe dire addio a Cristiano Ronaldo la prossima estate: il portoghese potrebbe approdare in Francia

La sconfitta contro il Milan ha complicato di molto i piani della Juventus nella corsa alla prossima Champions League. La prossima estate la rosa potrebbe essere rivoluzionata e potrebbe esserci anche l’addio di Cristiano Ronaldo, finito sul banco degli imputati dopo la pessima prestazione contro i rossoneri. Il portoghese non ha toccato un pallone nel primo tempo nell’area di rigore di Donnarumma, il che ha fatto molto discutere. E il suo contratto in scadenza l’anno prossimo impone delle valutazioni.

Juventus, addio Ronaldo: due opzioni

Cristiano Ronaldo è approdato alla Juventus grazie anche alle agevolazioni fiscali ricevute in Italia rispetto alla Spagna. Delle agevolazioni che potrebbe dargli anche il Principato di Monaco e il suo futuro non è escluso che possa essere proprio al Monaco. Attualmente terzo in Ligue 1 a +1 sul Lione, l’approdo in Champions League potrebbe favorire la trattativa, in modo tale da rendere più motivato CR7 ad accettare l’eventuale offerta, oltre chiaramente ai motivi di ‘tassazione’. Un’altra opzione possibile è la MLS, con Ronaldo che uscirebbe per la prima volta dall’élite del calcio europeo.