Con un contratto in scadenza a giugno, e l’addio scongiurato a settembre, il futuro di Messi al Barcellona non è mai stato così incerto, ma non è ancora detta l’ultima parola per la ‘Pulce’

La scorsa estate sembrava cosa fatta: dopo vent’anni, Lionel Messi avrebbe potuto mettere fine alla sua lunghissima storia d’amore con il Barcellona. Le dichiarazioni del padre, i contatti con il club sembravano portare solo a una rottura, poi c’è stata l’intervista a ‘Goal’ e la volontà di continuare insieme, almeno per un altro anno. Perché a giugno del 2021 il contratto scadrà, e ancora non ci si è seduti di fronte a un tavolo per mettere nero su bianco niente. E le voci di calciomercato continuano a rincorrersi anche per la ‘Pulce’, lui che è stato, è e sarà uno dei simboli più importanti dei blaugrana.

Calciomercato, Luis Enrique e Luis Suarez uniti: “Messi resta al Barça”

Ed è proprio nell’omaggiare quel simbolo che Luis Suarez e Luis Enrique, rispettivamente ex compagno di squadra ed ex allenatore di Messi, che hanno parlato del suo futuro. In un documentario per TV3 sulla Pulce, l’attuale attaccante dell’Atletico Madrid ha detto: “Non riesco a immaginare Messi fuori dal Barça. Da tifoso del club e amico, gli direi di non andarsene“. E dato che il tempo scorre per tutti, il consiglio è quello di “finire la carriera tra tre, quattro, cinque, sei anni nel club in cui è stato più felice“.

A fargli da eco, dicevamo, l’ex mister della Roma, attuale tecnico della Nazionale spagnola: “Come tifoso del Barcellona, mi piacerebbe che restasse, per il romanticismo che vede Leo indossare per sempre la maglia blaugrana“. Certo, ha aggiunto poi Luis Enrique, non ci sarebbe da strapparsi le vesti: “Il club vincerà titoli anche senza di lui, e anche a breve. Non si deve avere paura del post-Messi“.

Un post-Messi probabile, ma non sicuro, anche perché al PSG non hanno mai fatto mistero del forte interesse nei confronti del 10 argentino, e già quando le strade sembravano dividersi era piombato su di lui. Secondo come andrà a finire, però, gli sceicchi potrebbero anche bussare alla porta della Juventus per rubare Cristiano Ronaldo, legando, ancora una volta, i destini dei due campioni più vittoriosi degli ultimi due decenni.