Calciomercato Juventus, contatti con Gasperini | L'ultima indiscrezione

Il futuro della Juventus passa sicuramente dalla scelta per la panchina sul calciomercato. La posizione di Andrea Pirlo resta in bilico: occhio all’ultima indiscrezione per l’allenatore

Gli ultimi risultati in casa Juventus sono stati altamente deludenti. I bianconeri si trovano ora a lottare per la Champions League, un risultato che a inizio stagione pareva assolutamente impronosticabile. La Vecchia Signora al termine del campionato potrebbe subire una nuova rivoluzione in panchina. Nonostante le continua conferme, Pirlo potrebbe essere esonerato, soprattutto se non dovesse centrare la qualificazione alla Champions, e tra i nomi emersi nelle ultime settimane, insieme a quello di Massimiliano Allegri, c’è anche Gian Piero Gasperini.

Calciomercato Juventus, Nerozzi sul futuro della panchina: l’indiscrezione su Gasperini

Il giornalista Massimiliano Nerozzi ha fatto il punto sulla panchina in una diretta Twitch di ‘Juventibus’: “So al 100% che circa un mese e mezzo fa, un allenatore che ha avuto un “messaggino” dalla Juventus è stato Gasperini, è certo“. Vedremo se quest’indiscrezione clamorosa verrà confermata nelle prossime ore. Di certo il profilo di Gasperini per la panchina va seguito con grande attenzione. Rappresenta, infatti, una delle principali opzioni per i bianconeri in caso di separazione con Pirlo al termine della stagione.