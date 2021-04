La Juventus non vive un gran momento e c’è l’ipotesi addio del big: chiamata del tecnico e decisione del presidente

È una stagione particolare per la Juventus, che per la prima volta dopo nove anni non diventerà campione d’Italia. I bianconeri hanno dominato negli ultimi campionati di Serie A ma in questa stagione si sono arresi dopo i troppi passi falsi e il cammino trionfale dell’Inter, che ha conquistato ben tredici punti di vantaggio rispetto alla ‘Vecchia Signora’.

A questo punto della stagione bisogna però continuare a vincere per poter quantomeno raggiungere un posto in Champions League. Al momento la situazione appare complicata visto che ci sono tante squadre in pochi punti e soltanto una serie di successi può rilanciare i bianconeri verso la certezza del quarto posto.

Calciomercato Juventus, Zidane chiama Ronaldo ma c’è il no di Florentino Perez

Uno dei calciatori che non sta impressionando in questa annata, nonostante i numeri in suo favore, è Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha siglato ben 25 reti in campionato ed è il capocannoniere, ma non è riuscito a dare un supporto importante nelle fasi cruciali di questa annata.

Il suo contratto scade nel 2022 ma potrebbe esserci anche una svolta in estate, visto che il suo futuro sembra in bilico. Secondo quanto riportato da ‘Diario Gol’, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane avrebbe chiamato Ronaldo per la prossima estate ma Florentino Perez avrebbe detto di no all’acquisto.

Il presidente dei ‘Blancos’ ha ribadito più volte di non essere interessato a Cristiano Ronaldo e questa può essere un’ulteriore conferma che non ci sarà un ritorno a Madrid.