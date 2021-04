La Juventus alle prese con il caso Cristiano Ronaldo: il portoghese valuta l’addio e sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio per tornare al Manchester United

La Juventus vive giorni di fuoco, in campo e fuori. Se da un lato mister Pirlo deve difendere la qualificazione in Champions League dagli attacchi di Atalanta e Napoli, dall’altro la dirigenza è alle prese con una sessione di calciomercato ormai prossima e che si preannuncia bollente. La società vuole rinforzare la rosa, ma deve fare i conti con il malcontento di alcuni giocatori: uno su tutti, Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, Ronaldo in bilico

La prematura dipartita dalla Champions League e il dominio perso in campionato hanno lasciato sgomenti i tifosi della Juventus, ma non solo. Tra i delusi della stagione c’è anche Ronaldo, apparso nervoso e svogliato in queste ultime apparizioni. I numeri sono ancora dalla sua parte: 25 gol in 28 presenze in Serie A, ma è a secco da tre partite. Il calo è balzato agli occhi di tutti, e tra i motivi potrebbero esserci discorsi di mercato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, clamoroso Exor | La decisione sul club

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, Cristiano Ronaldo sta valutando l’ipotesi di un addio anticipato alla Juventus (ha un contratto sino al 2022). L’idea è di tornare al Manchester United, club che lo ha consegnato al grande calcio. Una pista romantica che solletica il portoghese, nonostante le cifre – a ribasso – con le quali dovrebbe rapportarsi. Il club inglese può offrirgli un biennale da 40-42 milioni netti, 20-21 l’anno, a confronto dei 31 netti che percepisce alla Juventus.

Calciomercato Juventus, Ronaldo torna allo United

La notizia è che Cristiano Ronaldo accetterebbe di ridursi l’ingaggio di ben 10 milioni netti pur di tornare al Manchester United, club con il quale vanta 118 gol in 292 presenze, nonché una Champions League e tre scudetti. L’agente Mendes è già a lavoro per capire se vi sono i margini di una trattativa che sembra però già avere il consenso del diretto interessato. Ronaldo – 36 anni compiuti a febbraio – sa di poter fare ancora la differenza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, le cessioni di Paratici | 100 milioni

La Juventus ha tutto il tempo per convincere Ronaldo a tornare sui suoi passi, ma lo United rappresenta al momento una rivale da tenere in considerazione. La vittoria in Coppa Italia e la conferma in Champions League potrebbero far passare il ‘mal di pancia’ a Cristiano Ronaldo, ma una cosa è certa: il futuro del portoghese è ancora tutto da scrivere.