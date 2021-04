Girandola di attaccanti in sede di calciomercato: il Barcellona ha scelto la punta, ma Messi non gradisce e potrebbe approdare alla Juventus

Il calciomercato s’avvicina e l’estate potrà essere il teatro di una notevole girandola di attaccanti. Sono diversi i campioni che vanno in scadenza di contratto a giugno e sono vicini ad accasarsi a costo zero in altri club. Le big iniziano a pianificare le loro mosse e ago della bilancia della situazione può essere il Barcellona.

Calciomercato, Messi e la girandola di bomber

Il Barcellona è pronto ad inserire in organico una prima punta che possa arricchire il reparto. Sono diversi i nomi in ottica catalana, ma mister Koeman si è sbilanciato: il suo preferito è Memphis Depay, attaccante classe 1994 in scadenza con il Lione. Come riporta ‘Mundo Deportivo’, l’olandese avrebbe dato la sua preferenza agli spagnoli, ma l’affare è ben lontano dalla fumata bianca.

A fare chiarezza sulla vicenda è ‘diariogol.com’, il quale riferisce come il destino di Depay potrebbe essere legato ai desiderata di Lionel Messi. L’argentino si sarebbe opposto all’arrivo del 10 del Lione, sponsorizzando la candidatura del connazionale Aguero. Il ‘Kun’ va in scadenza con il Manchester City ed è in cerca di una squadra che possa garantirgli gli stessi palcoscenici.

Calciomercato, occasione per Juventus e Inter

Il Barcellona non sarebbe convinto al 100% da Aguero, sia per l’elevato ingaggio che per i continui infortuni subiti. Ma la volontà di Messi potrebbe alla fine avere la meglio, liberando così Depay ad altre destinazioni. D’altronde – ricorda sempre ‘Mundo Deportivo’ – le acquirenti per l’olandese non mancano, con Juventus ed Inter ancora in prima fila.

I due club italiani potrebbero dare vita ad un’asta con il Barcellona fuori dai giochi, ma sul giocatore del Lione è vivo anche l’interesse dell’Atletico Madrid. Situazione in divenire, ma il passaggio Depay-Barcellona è tutt’altro che deciso. Una buona notizia per Juventus ed Inter che possono ancora sperare di acquistare a costo zero un giocatore da 20 gol stagionali con il Lione.