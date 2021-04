L’Inter è già proiettata al prossimo calciomercato che, a sorpresa, potrebbe vedere l’addio di uno dei suoi talenti maggiormente ambiti in tutta Europa: scatta l’asta per il promettente attaccante

Un campionato da protagonista che, salvo sorprese clamorose, si chiudere con il tanto desiderato scudetto: l’Inter guarda oltre e, in ottica calciomercato, rischia di veder partire una delle sue ‘gemme’ nella prossima sessione estiva. Aumentano i top club, soprattutto inglesi, per quello che viene considerato il ‘nuovo Ibrahimovic’.

Calciomercato Inter, addio possibile: le big inglesi sul talento nerazzurro

Arrivato nel gennaio 2020 dagli uruguagi del Club Nacional, il futuro di Martin Satriano potrebbe essere lontano dall’Italia. Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, il forte attaccante 20enne è uno dei nomi caldi per le big di Premier League. Dal Manchester City di Guardiola al Chelsea, passando per l’Arsenal, il gioiello di Montevideo ‘rischia’ di dire addio per motivi economici. L’Inter, che ha acquistato Satriano per poco più di un milione, potrebbe lasciarlo partire registrando un’importante plusvalenza.

Secondo il ‘Daily Mail’, inoltre, anche Lipsia e PSG rimangono alla finestra interessate alla punta che viene paragonata, per caratteristiche fisiche e tecniche, a Zlatan Ibrahimovic. Il classe 2001, in passato, non ha nascosto la sua predilezione per il calcio inglese, con l’agente Nick Maytum che ha rivelato: “Il Liverpool è la sua squadra preferita, l’Arsenal era molto entusiasta e c’era l’interesse di molti altri club”.

Un messaggio chiaro, dunque, sul possibile futuro in Inghilterra del gioiello uruguaiano a segno 8 volte, con 1 assist in 18 presenze stagionali con la Primavera nerazzurra.