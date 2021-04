Calciomercato Inter, l'ex svela: "Moratti ci provò per Verratti" | Il retroscena

L’Inter pensa alle questioni di campo, ma è sempre alla ricerca di profili importanti sul calciomercato per innalzare il livello della rosa. Svelato un interesse retroscena su Marco Verratti

L’Inter non ha alcuna intenzione di fermarsi arrivata nel momento cruciale della stagione. I nerazzurri, infatti, proseguono la loro cavalcata verso lo scudetto a gonfie vele e anche ieri contro il Genoa sono arrivati tre punti pesantissimi per raggiungere il titolo. Una rinascita per i colori nerazzurri, firmata anche e soprattutto da Antonio Conte dopo anni in cui non sono arrivati trofei e soddisfazioni per la Beneamata.

Negli scorsi anni, molti tecnici sono passati dall’Inter senza mai lasciare veramente il segno. Tra questi si ricorda anche Andrea Stramaccioni. L’allenatore fece il grande salto dalla Primavera alla prima squadra, avallato da Massimo Moratti. La sua grinta e alcune idee tattiche inizialmente avevano stupito, ma poi la sua avventura all’Inter si è interrotta dopo una scia di infortuni terribile e risultati poco brillanti. A distanza di tempo, dalla sua vita nerazzurra, il tecnico svela un retroscena decisamente interessante sul calciomercato.

Calciomercato Inter, Stramaccioni e il tentato colpo Verratti: il retroscena

Intervistato da ‘1 station radio’, Andrea Stramaccioni non fa mancare un importante retroscena su Marco Verratti. Il centrocampista oggi è desiderato praticamente da mezza Europa, ma in passato, prima della totale esplosione in Ligue 1 con il PSG, fu vicino all’Inter. Almeno questo è quanto afferma Stramaccioni: “Bisogna riflettere sul fatto che Marco Verratti è stato preso dal PSG senza neanche passare dalla Serie A. Era al Pescara con Insigne ed entrambi erano già di un’altra categoria. Io lo volevo all’Inter: Moratti ci provò, ma tutti avevano paura di puntare su di lui… All’epoca nessuno ci credeva”.

Verratti poteva, dunque, vestirsi di nerazzurro e chissà se la storia sarebbe stata diversa per l’Inter negli anni scorsi. Di certo, ora la Nazionale se lo gode e un ritorno in Italia appare sempre più complicato. Con buona pace di Stramaccioni che avrebbe gradito certamente allenarlo.