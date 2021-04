Il futuro di Nicolò Barella è sempre più tinto di nero e di azzurro: per il centrocampista dell’Inter pronto il rinnovo di contratto

Il campionato dell’Inter procede a gonfie vele. Undici vittorie su undici nelle ultime gare consentono agli uomini del mister salentino Antonio Conte di sognare in grande, non solo: anche la distanza in classifica dai ‘cugini’ del Milan e dalla Juventus, staccati rispettivamente a undici e dodici punti, proietta i nerazzurri alla conquista dello scudetto, che manca dall’anno del triplete, ma che soprattutto arriverebbe dopo nove anni di dominio della Vecchia Signora. I veri protagonisti di questa cavalcata sono tutti gli interpreti a disposizione del tecnico, e il tecnico stesso, ma c’è qualcuno che ha brillato e brilla più degli altri, Nicolò Barella per esempio, che potrebbe essere anche al centro del calciomercato.

Calciomercato Inter, il futuro di Barella: rinnovo e aumento di stipendio

Oppure no. Il centrocampista sardo, arrivato all’Inter dal Cagliari nel 2020 a titolo definitivo per 50 milioni di euro, è il faro della squadra di Antonio Conte. Perfetto e preciso nelle giocate, Barella, che ha solo 24 anni, è l’uomo che i nerazzurri vedono in rosa anche per il futuro.

Al momento, il centrale anche della Nazionale azzurra di Roberto Mancini può contare su un contratto fino a giugno del 2024 con il club di Zhang, e uno stipendio che si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro a stagione. L’obiettivo dell’Inter è quindi quello di blindare ulteriormente il talento di Cagliari e spegnere ogni eventuale sirena che potrebbe arrivare sia dall’Italia, ma soprattutto dall’estero, con un prolungamento e un aumento di stipendio, secondo quanto rivelano da ‘todofichajes.net’.

Con tre gol segnati e ben dieci assist ai compagni, il centrale è considerato uno dei migliori centrocampisti al mondo, sicuramente uno dei migliori a calcare i campi della Serie A, tanto che è stato premiato per due anni di fila (2012-2013) come miglior centrocampista italiano nato nel 1997, oltre a essere stato inserito dall’Uefa tra i 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020. Tutti questi attestati di stima, Barella li ha conquistati sul rettangolo verde, e sempre sul rettangolo verde domenica dopo domenica dimostra di meritarseli.