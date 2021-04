Adrien Rabiot resta tra i centrocampisti in uscita in casa Juventus. L’ex PSG potrebbe diventare pedina di scambio interessante con Mourinho

Ancora un successo per la Juventus in chiave Champions League quello di ieri contro il Genoa, che da seguito ai tre punti pesantissimi raccolti contro il Napoli in settimana. I bianconeri a 8 giornate dalla fine stanno provando a rimettersi in carreggiata per non perdere il treno europeo, prima di concentrarsi sulla prossima finestra di calciomercato. In estate potrebbero arrivare importanti cambiamenti, con diversi calciatori attualmente in rosa che rischiano il posto. Tra questi certamente Adrien Rabiot, reduce da un’altra annata sottotono, sul quale pesa anche un ingaggio importante e difficile da smaltire. Ciononostante il francese continua ad avere mercato soprattutto in Premier League e non è da escludere un addio in direzione Inghilterra dove spunta una suggestione con Mourinho. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Hojbjerg idea per il futuro: scambio con Mourinho

La stessa Juventus potrebbe cogliere la palla al balzo, partendo dall’interesse degli ‘Spurs’ per Rabiot, per provare ad arrivare ad un centrocampista di Mourinho. Si tratta di Pierre-Emile Hojbjerg, polivalente mediano danese capace di abbinare al meglio quantità e qualità come dimostrato dalle ben 31 presenze raccolte in questa Premier.

Un calciatore imprescindibile che però sogna di giocare la Champions da protagonista, competizione che al momento il Tottenham non può garantirgli. Gli ‘Spurs’ rischiano addirittura di non finire neanche in Europa League, e la Juventus potrebbe al contrario dare a quello che è stato eletto come miglior danese dell’anno, la nuova chance di giocare in Champions. I bianconeri potrebbero provare ad imbastire uno scambio tutto a centrocampo con Mourinho con Hojbjerg in direzione Torino e Rabiot a fare il percorso inverso per Londra. Un affare che resta complesso, soprattutto per il ruolo di fondamentale importanza ricoperto dall’ex Bayern al Tottenham.