La Juventus punta ad una maxi plusvalenza a centrocampo: ecco i dettagli della strategia bianconera

La Juventus programma già le strategie di mercato per la prossima stagione. Diverse situazioni da risolvere per la società, come quella che riguarda il futuro di Paulo Dybala che è richiesto dall’Inghilterra. Anche Cristiano Ronaldo dovrà decidere se rimanere in bianconero e rispettare il contratto o se terminare altrove la sua carriera.

I bianconeri pensano anche a Gonzalo Villar per il centrocampo e potrebbero anche sacrificare Rodrigo Bentancur. La società sta valutando anche la situazione di Weston McKennie: il centrocampista americano classe ’98 sta disputando una stagione ben sopra le aspettative. Arrivato in sordina a settembre tra lo scetticismo generale è diventato uno dei giocatori più importanti nelle idee tattiche di Pirlo. 5 gol tra campionato e Champions League e tanta sostanza che hanno fatto salire in maniera esponenziale la sua valutazione.

Calciomercato Juventus, McKennie ‘sacrificabile’ per maxi offerta

La Juventus potrebbe anche essere disposta a sacrificare McKennie qualora arrivasse un’offerta irrinunciabile. La società ha sborsato 23 milioni tra prestito e riscatto per prendere lo statunitense dallo Schalke 04. Adesso il suo valore di mercato è di circa 40-50 milioni di euro. La Juventus punta ad una plusvalenza considerevole per buttarsi poi a capofitto su un centrocampista di primissima fascia e ovviamente in cima alla lista c’è anche Paul Pogba, vicino ai saluti con il Manchester United.