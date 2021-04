Calciomercato Juventus, addio Morata | Tentativo per Muriel

Alvaro Morata costa troppo per le casse della Juventus e il suo riscatto è in dubbio: Muriel è nella lista di Paratici

La Juventus è alla ricerca di nuovi attaccanti per rinforzare il reparto offensivo di Andrea Pirlo. L’acquisto di Alvaro Morata, tra l’altro molto costoso, ha deluso se aspettative. Lo spagnolo è stato acquistato per 10 milioni di euro di prestito e 45 di riscatto. C’è però l’opzione di rinnovare il prestito per un altro anno sempre per 10 milioni, col riscatto che calerebbe a 35. Ma Paratici starebbe valutando anche altri profili, visto che l’ex Atletico potrebbe non essere riscattato.

Juventus, Muriel senza riscatto per Morata

La Juventus potrebbe mettere le mani su Luis Muriel, se non dovesse verificarsi il riscatto di Morata. Il colombiano costa meno dell’attaccante ex Atletico, e ci sarebbe anche una carta da utilizzare per i bianconeri. Si tratta del difensore Romero, che ora è all’Atalanta e che per il riscatto dovranno essere sborsati 16 milioni di euro. I bergamaschi sono interessati a Dragusin, che fa parte del progetto Juve e che non vuole lasciare Torino.

Dunque, considerando i 16 milioni del riscatto di Romero, la Juventus dovrebbe aggiungere 19 milioni di euro di conguaglio per arrivare ai 35 che chiede l’Atalanta. Muriel nelle ultime stagioni si è affermato come uno dei migliori attaccanti della Serie A ed è finito nel mirino anche dell’Inter, che resterebbe beffata da quest’operazione.