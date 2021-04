Calciomercato Milan, Aubameyang sfumato | Colpa di... Montella!

Retroscena incredibile svelato da Massimiliano Mirabelli riguardo il mercato del Milan: ecco perché è sfumato Aubameyang

Il Milan dopo Berlusconi e prima di Elliott ha avuto una proprietà cinese, con Fassone e il ds Massimiliano Mirabelli a guidare il calciomercato. Il club rossonero aveva affidato la guida tecnica a Vincenzo Montella prima e Gennaro Gattuso poi, ma sono sorti dei problemi soprattutto sulla costruzione della rosa. L’attacco non segnava e in difesa arrivò Leonardo Bonucci, che disputò una stagione disastrosa. Proprio l’ex ds del Milan ha svelato un retroscena di mercato.

Milan, sfumato Aubameyang: ecco perché

Massimiliano Mirabelli, ex ds del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Top Calcio 24’: “Rimpianto maggiore? Non aver preso Aubameyang. Montella voleva fortemente Kalinic e con i soldi stanziati per Aubameyang prendemmo il croato e Bonucci“. Una rivelazione clamorosa, che spiega il motivo per cui non arrivarono top player in attacco. I rossoneri avevano infatti acquistato anche André Silva, ma il problema dei gol esisteva eccome. Forse, le cose sarebbero potute andare diversamente con l’attaccante dell’Arsenal. Quel che è certo è che Bonucci e Kalinic a Milano hanno lasciato un pessimo ricordo, nonostante i tanti soldi spesi.