La Juventus vuole tornare protagonista in vista delle prossime stagioni con giovani talenti: pressing sull’erede di Giorgio Chiellini

Un lungo percorso di ringiovanimento per tornare ad avere in rosa i migliori calciatori di sempre. Così la Juventus si starebbe preparando all’assalto di nuovo giovani talenti per ambire ai maggiori successi anche in ottica futura. Non solo presente, ma la dirigenza bianconera vorrebbe piazzare colpi interessanti per quanto riguarda i migliori calciatori in circolazione. Con Chiellini che non è più al top della condizione fisica vista non la giovanissima età, la Juventus è pronta a sferrare l’assalto vincente al suo possibile erede.

Calciomercato Juventus, l’erede di Chiellini nel mirino: no allo scambio

La Juventus avrebbe messo nel mirino già da tempo il giovane difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, che è diventato un punto di riferimento importante nel trio dei centrali di Antonio Conte. La sua crescita è stata esponenziale dopo aver assaggiato la Serie A con la maglia del Parma: inoltre, è stato chiamato anche dal Ct della Nazionale italiana Roberto Mancini per le sfide di qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar.

L’idea suggestiva della dirigenza bianconera sarebbe quella di mettere sul piatto anche il centrale turco, Merih Demiral, più una parte cash: l’Inter già avrebbe rifiutato il possibile scambio con i bianconeri. L’obiettivo della Juventus è quello di ringiovanire il pacchetto arretrato per comporre una coppia difensiva importante con de Ligt, centrale olandese classe ’99, tra i più forti al mondo.

La Juventus continua a monitorare il fronte calciomercato per arrivare ad idee molto suggestive in vista della prossima stagione. Bastoni non vuole pensare al momento al futuro, ma intende vincere lo Scudetto con la compagine nerazzurra prima di pensare a ciò che avverrà. Infine, lo stesso giovane centrale italiano cercherà a tutti i costi di convincere il Ct Mancini per gli Europei in programma a giugno.