Juventus-Benevento, Paratici si espone | Il futuro di Ronaldo e Pirlo

Fabio Paratici si è presentato ai microfoni di SkySport dopo la sconfitta odierna della Juventus contro il Benevento. Il dirigente bianconero si sofferma sul futuro di Cristiano Ronaldo e Andrea Pirlo

La Juventus ha subito una grave sconfitta contro il Benevento che compromette inevitabilmente la corsa scudetto. Subito dopo il match, Fabio Paratici si è presentato ai microfoni di ‘SkySport’. Il dirigente si sofferma sulla sconfitta di oggi: “E’ stato un KO imprevisto. In questi anni abbiamo dato grandi gioie ai tifosi, oggi gli abbiamo dato un’amarezza. Il campionato va avanti, dobbiamo andare avanti a testa bassa e lavorare. Resta il fatto che non abbiamo fatto una prova alla nostra altezza: di questo ce ne rammarichiamo”.

Il dirigente a questo punto risponde alle domande sul futuro della squadra: “Abbiamo una programmazione, non è una partita che sposta le nostre idee”. Il dirigente è chiaro sul futuro di Cristiano Ronaldo: “Abbiamo il miglior calciatore del mondo e ce lo teniamo stretto”.

Juventus-Benevento, Paratici si sofferma sul futuro di Pirlo

Paratici è chiaro sul futuro di Andrea Pirlo: “Andiamo avanti per la nostra strada per quanto riguarda Pirlo: continueremo su questa strada. Non eravamo insoddisfatti degli allenatori precedenti, c’erano altri motivi per cui abbiamo cambiato. Una società segue una propria linea e alla fine si vede se è corretta o meno”.

Il dirigente inquadra il periodo della storia bianconera: “La transizione non esiste: le annate sono comunque importanti perché c’è una crescita che porta poi a vincere negli anni successivi. Abbiamo già cambiato parecchio ma vincendo è passato in secondo piano. Se in una stagione non si riesce a costruire e vincere contemporaneamente, può succedere”.