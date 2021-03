Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, nella consueta conferenza stampa prepartita parla di Ibrahimovic ma anche di Dusan Vlahovic

Il Milan deve rialzarsi dopo la pesante eliminazione in Europa League per mano contro il Manchester United, e deve farlo subito. Domani l’avversaria in campionato sarà Fiorentina, in una partita certamente dal sapore speciale per l’ex Stefano Pioli.

Proprio il tecnico milanista, come di consueto, si presenta in conferenza stampa il giorno prima della partita e svela un dettaglio importante sulla formazione che scenderà in campo domani, ovvero la titolarità di Zlatan Ibrahimovic: “I minuti accumulati giovedì in Europa League gli permettono di essere in campo dal primo minuto domani. Non sappiamo quanto potrà giocare, ma sicuramente sarà importante e ci darà tanto”. Poi sulle parole del bomber svedese sullo scudetto dichiara: “Le sue dichiarazioni mi sono piaciute, siamo in piena lotta e manca molto. Dobbiamo puntare a vincerle tutte”.

Fiorentina-Milan, Pioli in conferenza: “Cresciuto molto bene”

Continua ad essere un obiettivo del Milan per il prossimo calciomercato estivo Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina e avversario domani in campionato. Proprio sul bomber viola che ha allenato in passato Stefano Pioli afferma: “Dusan è cresciuto bene, di lui ho sempre apprezzato la sua volontà. Ogni volta era difficile portarlo via dal campo. Ha un potenziale importante”.

Infine sulle condizioni di Bennacer e gli infortuni afferma: “Ha lavorato bene, potrà giocare una parte di partita. Gli infortuni sono stati troppi, per alcuni si può dare una giustificazione per altri meno”.