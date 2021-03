Calciomercato Juventus e Milan, beffa Ancelotti | Colpo gratis

Juventus e Milan potrebbero vedere sfumato il colpo dal Real Madrid a parametro zero: s’inserisce Ancelotti

La Juventus e il Milan sono sempre molto attente alle occasioni che presenta il mercato. Soprattutto quelle a parametro zero provenienti dai top club. E’ il caso, per esempio, di Lucas Vazquez. Nato come esterno offensivo, ma viste la sua proiezione al sacrificio, Zinedine Zidane lo ha trasformato in un terzino destro in grado di dare il cambio a Dani Carvajal. Il suo futuro potrebbe non essere al Real Madrid a partire dalla prossima stagione.

Juventus e Milan, s’inserisce l’Everton per Lucas Vazquez

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net‘, Lucas Vazquez diventerà uno degli svincolati più ambiti di tutta Europa. Tante sono le squadre interessate allo spagnolo, tra cui Milan e Juventus, ma anche Betis, Leeds e Manchester United. Tuttavia, ci sarebbe una squadra che si è inserita prepotentemente per il giocatore, libero già da ora di firmare a zero. Si tratta dell’Everton, con Carlo Ancelotti che lo ha già allenato al Real anni fa. L’idea del manager italiano è avvicinarsi alle big-six della Premier e lo spagnolo manderebbe avanti il progetto, dopo l’arrivo di giocatori come James e Allan l’anno scorso. Potrebbe dunque arrivare la beffa per Juve e Milan.