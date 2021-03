La Roma vince in casa dello Shakhtar Donetsk in Ucraina e accede ai quarti di finale di Europa League

La Roma domina anche al ritorno degli ottavi di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Dopo il netto 3-0 dell’andata che aveva indirizzato in maniera significativa la qualificazione, la squadra di Paulo Fonseca vince anche in Ucraina 2-1 grazie alla doppietta di Borja Mayoral che conferma la sua confidenza con il gol e la sua affidabilità.

Shakhtar Donetsk-Roma 1-2 | Tabellino marcatori

I giallorossi non hanno mai rischiato, hanno sempre tenuto il pallino del gioco in mano e hanno colpito nei momenti giusti. Dopo le delusioni italiane in Champions League, la Roma onora il calcio italiano in Europa conquistando i quarti di finale in attesa della super sfida di questa sera tra Milan e Manchester United. La squadra di Fonseca conferma l’ottima stagione disputata fino a questo momento, non solo in campionato ma anche in campo internazionale. Tabellino marcatori:

SHAKHTAR DONETSK-ROMA 1-2:

48′, 72′ Borja Mayoral

59′ Junior Moraes