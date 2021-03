Dopo le numerose critiche per l’eliminazione dalla Champions League, ancora una volta nel mirino Cristiano Ronaldo: “Graziato”

Non finiscono le polemiche intorno a Cristiano Ronaldo. Dopo l’eliminazione dalla Champions League lo stesso campione portoghese è stato duramente attaccato per una prestazione al di sotto delle sue potenzialità. E, nonostante la super tripletta contro il Cagliari, lo stesso CR7 è stato messo nel mirino per l’intervento duro a Cragno. Una gamba tesa in faccia al portiere del Cagliari che gli è costata soltanto l’ammonizione: lo stesso allenatore dei bianconeri, Andrea Pirlo, l’ha difeso nel post partita ai microfoni di Sky Sport.

Juventus, Ronaldo criticato: l’accusa di Bargiggia

Così sul suo sito ufficiale “PaoloBargiggia.it” lo stesso giornalista Paolo Bariggia ha criticato duramente Cristiano Ronaldo: “La rabbia che aveva in corpo lo ha persino portato ad un passo dall’espulsione con quella gamba protesa verso la faccia di Cragno nel primo tempo. È stato ammonito per gioco pericoloso ma a nostro avvisto andava espulso”. Infine, ha svelato: “È stato invece graziato dall’arbitro e così ha potuto consumare la sua personale vendetta fino alla fine”.

Durante la sfida di campionato contro la compagine sarda lo stesso campione portoghese ha messo a segno una tripletta diventando il miglior marcatore di tutti i tempi. Ha superato così il record di Pelé: un riconoscimento importante per l’attaccante della Juventus, voglioso di riscatto dopo l’eliminazione della Champions League.

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta così in bilico. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022 e così in estate potrebbero esserci sorprese interessanti. Negli ultimi giorni dalla Spagna si è parlato anche di un possibile ritorno al Real Madrid con il noto agente portoghese, Jorge Mendes, già al lavoro per trovare una nuova soluzione.