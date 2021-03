Tiene banco in casa Juventus il rinnovo di Dybala in sede di calciomercato: arrivano novità importanti al riguardo

Momento nero in casa Juventus. La nuova eliminazione in Champions League contro il Porto agli ottavi di finale ha lasciato un segno molto rilevante nell’ambiente bianconero. La società, perciò, continua ad osservare il calciomercato. Diversi i temi spinosi da risolvere, come quello legato al futuro di Paulo Dybala. L’argentino è in scadenza a giugno 2022 e l’accordo non è ancora arrivato. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, inoltre, ci sarebbe anche novità importanti su questo fronte. L’attaccante, infatti, dovrà accettare una decurtazione dell’attuale stipendio. Se deciderà di non accettare, il club non prolungherà l’intesa e il classe ’93 andrà a scadenza. Dopo sette anni a Torino, sembra essere arrivata quindi la decisione definitiva sul futuro dell’ex Palermo.

Calciomercato Juventus, arriva l’annuncio sul futuro di Dybala

Brutte notizie dal campo per la Juventus. I bianconeri potrebbero non conquistare alcun trofeo in questa stagione. L’Inter, infatti, sembra difficilmente raggiungibile in campionato. Lo scontro in finale di Coppa Italia con l’Atalanta, poi, si prospetta tutt’altro che semplice. In ogni caso, sarebbe comunque complicato, se non impossibile, risanare la ferita causata dall’ennesima delusione in Champions League, vero obiettivo della ‘Vecchia Signora’ da tempo dichiarato.

A ciò si aggiunge anche una notizia per nulla rassicurante in sede di calciomercato. Tiene banco in società la questione legata al rinnovo di Dybala, che dopo alcuni tentativi non è ancora giunto a una conclusione positiva per entrambi. Arriva un annuncio importante su futuro dell’argentino dall’editoriale di Tony Damascelli su ‘Tuttosport’: “Oltre a Ronaldo, la Juventus dovrà affrontare il caso Dybala che ormai si trascina da troppo tempo. Nessuno può discutere l’arte tecnica dell’argentino, la sua capacità di cambiare il gioco, ma molte intenzioni sono state, poi, smentite dai fatti e la serie di infortuni, compreso il virus, hanno condizionato le prestazioni de ‘La Joya’“.

Il giornalista ha, poi, aggiunto: “Dybala chiede un salario di undici milioni all’anno, al netto delle tasse, quasi il doppio di quello attuale. Ad oggi, però, è impossibile accettare questa richiesta e presumo che il calciatore possa trovare, anche a fine accordo, un club disposto a offrirgli quella cifra per tre o quattro stagioni. L’argentino dovrà accettare una decurtazione all’attuale stipendio, altrimenti andrà a scadenza, dopo sette anni in forza alla Juventus”. Pare sempre più probabile, quindi, l’ipotesi di un clamoroso addio del 27enne a parametro zero.