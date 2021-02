Calciomercato Juventus, Paulo Dybala è giunto davvero ai saluti? L’indiscrezione di Luca Momblano e Giovanni Albanese ai microfoni di ‘Juventibus’

Out dallo scorso 10 gennaio, in occasione della gara con il Sassuolo, Paulo Dybala è ancora fermo ai box per i problemi al collaterale del ginocchio. Una grana fisica che ha costretto la Juventus e Andrea Pirlo a dover fare a meno del fuoriclasse argentino, che prosegue nella sua opera di recupero, nella speranza di rientrare quanto prima a pieno regime. Eppure, l’indiscrezione lanciata dai giornalisti Luca Momblano e Giovanni Albanese ai microfoni di ‘Juventibus’ lasciano pensare un futuro pronto a separarsi, tra il club bianconero e l’ex fantasista del Palermo.

Calciomercato Juventus, club irritato nei confronti di Dybala: “Siamo ai titoli di coda”

“La storia tra Dybala e la Juventus, ad oggi, è ai titoli di coda”, annuncia il giornalista Giovanni Albanese, preconizzando un addio prossimo della ‘Joya’, pronto secondo lui a lasciare Torino: “Il club bianconero sta già ragionando di prospettiva, guardandosi intorno. Adesso, stiamo parlando già di quello che sarà il dopo-Dybala”, ha continuato ai microfoni di ‘Juventibus’.

A cercare di fare ulteriormente chiarezza, poi, è poi intervenuto anche Luca Momblano alla discussione, spiegando della grossa irritazione che gli ultimi comportamenti dell’argentino avrebbero generato in seno alla dirigenza bianconera.

Un giallo, al quale Momblano ha poi aggiunto: “I legali delle due parti hanno dato il reciproco okay al contratto. Non per realizzare una grande storia insieme, ma per necessità. L’entourage di Dybala chiede l’inserimento di una clausola rescissoria abbordabile, ma la Juventus continua a fare muro, perché storicamente non concede clausole di questo tipo a nessun tesserato. Si rischia un passo indietro importante, anche se un accordo di massima è stato individuato”.