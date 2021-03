La Juventus ha messo tra le priorità di mercato il nome di Manuel Locatelli, ma il Sassuolo non lo svende: due ‘big’ in pressing in caso di rinuncia

La Juventus è pronta a rivestire un ruolo da protagonista nel prossimo mercato estivo. La società vuole correre ai ripari e garantire a mister Pirlo una rosa più lunga e competitiva, visto che è andata troppo spesso in difficoltà in questa stagione per una mancanza di valide alternative. Tra i reparti da rinforzare c’è il centrocampo: la priorità è l’acquisto di un regista bravo sia in impostazione che in interdizione.

Calciomercato Juventus, la richiesta per Locatelli

La dirigenza della Juventus sta già sondando il mercato in cerca del profilo ideale. La ricerca potrebbe rispettare alcuni parametri che hanno caratterizzato le scelte societarie degli ultimi anni: giocatori giovani e da valorizzare anche in ottica Nazionale italiana. L’identikit porta a Manuel Locatelli, in cima alla lista di Paratici da parecchio tempo, ma non facile da strappare al Sassuolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, tensione con il mister | Scambio in Serie A

La Juventus ha già avuto diversi contatti con il Sassuolo, ma non sono andati a buon fine. A spaventare i bianconeri è la richiesta dei neroverdi, che non scendono dai 50 milioni per la vendita del loro giocatore, forti anche di un contratto che lo lega sino al 2023. L’ex Milan sta disputando un ottimo campionato, arricchito da due gol e due assist in 22 presenze.

Calciomercato, sirene estere per Locatelli

La Juventus è interessata al giocatore, ma non a queste cifre. Se il Sassuolo non dovesse rivedere le pretese, difficilmente la trattativa andrà in porto. Il club bianconero è pronto a defilarsi e non intende acquistare Locatelli a 50 milioni. Il cambio di rotta potrebbe muovere le sirene estere di due big che seguono con interesse l’evolversi della situazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, beffa per Milan e Roma | Sfuma l’attaccante

Il Real Madrid e il Manchester City sono infatti due società in pressing per Locatelli, valutato un profilo interessante per il loro centrocampo. Classe 1998, il regista vanta già sei presenze in Nazionale e un buon Europeo in estate potrebbe convincere definitivamente le big del calcio europeo a muoversi. La Juventus sembra però avere la precedenza, tutto è nelle mani del Sassuolo.