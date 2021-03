Calciomercato, il Milan abbandona la pista Vazquez | I dettagli

Il Milan ragiona già sulle prospettive in ottica calciomercato per la prossima stagione. Uno dei nomi accostati a più riprese ai rossoneri potrebbe sfumare

Il Milan sta vivendo un momento decisamente particolare della sua stagione. I rossoneri, infatti, sembrano in netta flessione dal punto di vista del gioco e dei risultati. Prima la sconfitta contro lo Spezia, poi quella nel derby contro l’Inter. Ora la vetta della classifica è lontana 6 punti, dopo il pareggio contro l’Udinese e la contestuale vittoria dei nerazzurri ai danni del Parma.

Sullo sfondo restano le dinamiche sul calciomercato e le possibili piste che i rossoneri potrebbero valutare nei prossimi mesi, a caccia dei profili giusti per completare la rosa. Già nel recente passato, il club milanese era stato accostato a Lucas Vazquez. Si tratta di un profilo esperto e molto duttile che ha mostrato tutte le sue qualità, mettendosi a disposizione di Zinedine Zidane con grande umiltà nelle tante vittorie del Real Madrid. Ora l’Italia si allontana per lo spagnolo: ecco le ultime novità a riguardo.

Calciomercato Milan, occhio al futuro di Vazquez: Maldini molla la pista

Il futuro di Lucas Vazquez con ogni probabilità non sarà, però, in Serie A. Il contratto del calciatore è in scadenza a giugno 2021, ma il Milan non sembra più interessato a tesserarlo. Secondo quanto riporta ‘defensa central’, infatti, dagli ambienti rossoneri filtra grande disinteresse per l’eventuale arrivo dell’esterno d’attacco.

Questa, in realtà, sottolineano in Spagna, potrebbe essere un’ottima notizia per Zidane e per il Real Madrid. Il tecnico francese, infatti, stravede per il calciatore. A questo punto, Florentino Perez potrebbe offrirgli il rinnovo di contratto, in modo da garantire all’allenatore la permanenza di uno dei suoi pupillo. Da par suo, però, Vazquez ha rifiutato l’ultima proposta dei Blancos e non pare avere alcuna intenzione di firmare. Vedremo come evolverà la situazione nei prossimi mesi.