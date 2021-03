Juventus, Cristiano Ronaldo resta a Torino durante la pausa: il motivo

Juventus, Cristiano Ronaldo in vista della prossima pausa per le nazionali potrà restare a Torino senza muoversi: ecco perché

Anche in un momento fisicamente non brillantissimo, per lui e per tutta la squadra, continua a fare sempre gol. Cristiano Ronaldo si prende sulle spalle la Juventus e guida la classifica marcatori a quota 20, il portoghese non tradisce mai. Viste le numerose assenze, specie nel reparto offensivo, è lui l’anima della squadra. I bianconeri di Pirlo, anche se distanziati dall’Inter, continuano a credere nello scudetto e tentano una difficile rimonta. Il terzo posto in classifica, a pari punti con l’Atalanta, tiene viva la rincorsa. Ora, si entra nella fase cruciale della stagione. Nei prossimi quindici giorni, ci saranno, tra le altre, le sfide a Lazio e Napoli in campionato e contro il Porto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. E da lui la Juve si attende come sempre i gol decisivi per poter arrivare al rush finale di una stagione difficilissima e massacrante, per puntare in alto.

Juventus, Cristiano Ronaldo non torna il Portogallo: è il Portogallo a venire da lui

Alla pausa, Pirlo spera di poter recuperare tutti gli infortunati, anche se proprio lo stop per le nazionali potrebbe essere un nuovo fattore di rischio. Non solo per nuovi possibili problemi fisici, ma anche per il rischio legato ai viaggi internazionali e dunque, in questa fase storica, ai contagi da coronavirus. Ma almeno per quanto riguarda Cristiano Ronaldo c’è un’ottima notizia: non si muoverà da Torino.

Come riportato infatti dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il portoghese non dovrà raggiungere il Portogallo per rispondere alla convocazione della sua nazionale. La nazionale campione d’Europa in carica inizierà il 24 marzo il percorso per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 contro l’Azerbaigian. L’evoluzione dell’epidemia da coronavirus ha però fatto sì che la federazione lusitana chiedesse di non disputare la gara all’interno dei propri confini. Così, invece che al ‘Josè Alvalade’ di Lisbona si giocherà proprio all’Allianz Stadium di Torino. Un vantaggio non da poco.