Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro | Addio clausola

Sembra deciso il futuro di Lautaro Martinez: l’attaccante rinnoverà il contratto con l’Inter e c’è una novità riguardo la clausola

Il momento economico finanziario complicato che sta attraversando Suning non sta incidendo sulla stagione dell’Inter. L’uscita dalle coppe ha senza dubbio portato dei malumori, soprattutto quella ai gironi di Champions League. Ma staserà c’è già la possibilità di andare a +6 sul Milan secondo nella lotta scudetto. Un margine molto alto, e di fronte ci sarà il Parma, non proprio la più irresistibile delle avversarie.

Decisivo fin qui l’apporto di Antonio Conte, soprattutto per il rendimento di alcuni elementi. Tra questi c’è quello di Christian Eriksen, trasformato in mezzala piuttosto che trequartista. Ma non solo. Quando si pensa alla squadra nerazzurra, è inevitabile che il pensiero porti subito alla coppia d’attacco, composta da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. E potrebbero esserci delle novità proprio sul futuro dell’attaccante argentino.

Inter, vicinissimo il rinnovo di Lautaro Martinez

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘, l’Inter è molto vicina a rinnovare il contratto di Lautaro Martinez. Gli agenti del giocatore, Beto e Zarate, hanno in programma un nuovo incontro con la dirigenza nerazzurra la prossima settimana. Bisognerà valutare lo stato di salute di Beppe Marotta e di Ausilio, risultati positivi al Covid-19 e in isolamento. In ogni caso, ‘El Toro’ verosimilmente rinnoverà il proprio contratto con l’Inter soprattutto per la sua volontà. Il Barcellona la scorsa estate gli propose 10 milioni di euro d’ingaggio a stagione, mentre ora la firma è prevista per un ingaggio da 4,5 fino al 2024. La novità è la clausola rescissoria, che sarà eliminata dal contratto.