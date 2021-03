Lazio-Torino, scontro totale | Rischio paralisi: clamorosa ipotesi

Si accende lo scontro relativo Lazio-Torino, in programma oggi alle 18.30. Non è arrivata ancora alcuna decisione sul match: i rischi per la Serie A e l’ultima clamorosa ipotesi

Lazio-Torino rischia di portare dietro di sé una lunga scia di questioni giudiziarie. Dopo l’arrivo del Covid-19 e della variante inglese nel gruppo squadra dei granata, si è accesso lo scontro, che ha sullo sfondo anche le figure di Urbano Cairo e Claudio Lotito, tra cui notoriamente i rapporti non sono idilliaci. Secondo quanto riporta ‘Il Messaggero’, la Lega Serie A ha cercato di spostare la partita, ma non si è riusciti a trovare una soluzione vista la presenza in calendario sabato Juventus-Lazio che non potrà essere rinviata causa impegno in Champions League dei bianconeri. A questo punto, si rischia un nuovo caso Juventus-Napoli e addirittura la paralisi del campionato con FIGC e Lega spaccate in due di fronte alla possibilità che il Torino possa chiedere il rinvio del match dopo le decisioni dell’Asl.

Lazio-Torino, torna una clamorosa ipotesi per la Serie A

I rischi derivati dalla questione rinvio della partita potrebbero ricadere dunque sull’intera Serie A. Il rischio paralisi potrebbe essere concreto, tanto che alla fine si potrebbe valutare il ritorno di una clamorosa ipotesi circolata già negli scorsi mesi quando la presenza del Covid-19 ha iniziato a creare grossi impedimenti per il calcio. Potrebbero essere introdotti, infatti, playoff e playout per decidere scudetto e retrocessione. Vedremo se gli alti ranghi del calcio italiano prenderanno seriamente in considerazione quest’opportunità.