Lazio, esami per Lazzari | Le sue condizioni in vista della Juventus

La Lazio vuole rialzarsi al più presto, ma occhio agli infortuni che affliggono Simone Inzaghi. Uno dei titolarissimi del tecnico si è sottoposto ad esami: occhio agli esiti in ottica Juventus

La Lazio attende ancora di capire cosa accadrà per il match di oggi contro il Torino, in programma alle ore 18:30 a Roma. I biancocelesti devono fare anche i conti con diversi infortuni che limitano le scelte a disposizione di Simone Inzaghi. La partita contro il Bologna ha visto uscire dal campo sabato scorso Manuel Lazzari. L’esterno stava vivendo un momento magico di forma, ma ha dovuto sottoporsi ad esami per un problema muscolare.

Lazio, esami per Lazzari dopo il problema muscolare: ecco gli esiti

Nel pomeriggio di oggi, presso la clinica Paideia, il calciatore si è sottoposto ad accertamenti strumentali al polpaccio. Il laterale, a causa del problema fisico resta in forte dubbio per la sfida contro la Juventus, ma farà di tutto per mettersi a diposizione di Inzaghi. In caso contrario, il tecnico dovrà puntare su Marusic per la corsia di destra, mentre a sinistra resterebbe vivo il ballottaggio tra Lulic e Fares.