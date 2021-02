Sono tante le assenze che deve fronteggiare Pirlo per la sfida di domani contro l’Hellas Verona: out ancora Dybala e non solo

La Juventus si prepara alla trasferta di Verona contro l’Hellas di domani sera. La sconfitta del Milan nel derby ha permesso ai bianconeri di avvicinarsi notevolmente al secondo posto, considerando che dovranno anche recuperare la partita col Napoli.

La partita col Verona sarà una dura prova per Andrea Pirlo che dovrà fare a meno di diversi elementi: Paulo Dybala, in seguito ai consulti medici specialistici effettuati in settimana, dovrà proseguire con un piano specifico di recupero, incentrato su terapie e allenamento differenziato sul campo, come riportato dal comunicato ufficiale del club. Anche questa volta non sarà tra i convocati.

Hellas Verona-Juventus, i convocati | Difesa decimata

Non ci sarà nemmeno Alvaro Morata, alle prese con un virus, non il Covid, che lo condiziona fisicamente. Chiellini, Bonucci e Cuadrado puntano a rientrare per la sfida di Champions League con il Porto e non saranno convocati per Verona. Anche Arthur è ancora alle prese con problemi fisici e non sarà tra i convocati.

Ecco i convocati di Andrea Pirlo:

Szczesny, Pinsoglio, Buffon; De Ligt, Alex Sandro, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Capellini; Ramsey McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Peeters; Ronaldo, Rafia, Marques, Aké