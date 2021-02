La Juventus pensa ad un colpo estivo di calciomercato per il centrocampo: l’ultima idea arriva dalla Premier League e de Ligt può fare da ‘sponsor’

La Juventus è concentrata sul campo, ma anche sul mercato. La squadra di Pirlo lavora senza sosta per recuperare il terreno perso in campionato e credere nella rimonta Champions League ai danni del Porto; dall’altro lato la società è conscia del fatto che la rosa va ampliata in estate e pensa ai colpi da attuare nella prossima sessione.

Calciomercato Juventus, colpo a zero dalla Premier

La sensazione è che si proverà ad intervenire in tutti i reparti, cercando di sfruttare potenziali occasioni a costo zero. L’ultima suggestione in tal senso arriva dall’Inghilterra: Georginio Wijnaldum è in scadenza di contratto con il Liverpool e non sembra intenzionato a rinnovare. L’olandese – classe 1990 – si libererebbe gratis e le big del calcio europeo non vogliono perdere l’occasione.

Il Psg e l’Inter si sarebbero già messe sulle tracce del giocatore, ma, nelle ultime ore, si sarebbe fatto vivo anche l’interesse della Juventus. A spaventare le pretendenti, infatti, è l’ingaggio chiesto da Wijnaldum: 6,5 milioni a stagione per almeno quattro anni. Senza se e senza ma. I bianconeri avrebbero le risorse per garantirgli queste cifre, ma c’è da capire le intenzioni del club.

Calciomercato, de Ligt ‘sponsorizza’ il colpo

La Juventus conosce bene il giocatore, sponsorizzato anche da de Ligt, suo compagno in Nazionale: ha vinto una Champions League in carriera e in stagione è assoluto protagonista con già 25 presenze in Premier condite anche da due gol. La sua esperienza internazionale è quello che serve alla Juventus per tornare protagonista in Europa.

La Juventus monitora la situazione, ben consapevole che ci sarà da battere anche la concorrenza di Psg ed Inter: i francesi sono però coperti nel ruolo e l’avversario maggiore sembra essere rappresentato proprio dai nerazzurri. I bianconeri, però, hanno da calare la carta de Ligt, amico di Wijnaldum e che potrebbe rompere gli equilibri per la scelta finale del giocatore, pronto a mettersi in gioco in Serie A dopo sei stagioni in Premier.