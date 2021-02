Il Napoli non va oltre il 2-1 in casa col Granada e abbandona il sogno Europa League ai sedicesimi di finale

Termina ai sedicesimi di finale il percorso del Napoli in Europa. Pesante eliminazione dall’Europa League che pesa su tutta la stagione. Nonostante la vittoria per 2-1 al Diego Armando Maradona sul Granada, la squadra di Gattuso non riesce a guadagnarsi il passaggio del turno in Europa League.

Il club partenopeo arrivava dalla sconfitta per 2-0 dell’andata. La prestazione c’è stata, ma non abbastanza incisiva da portare a casa una vittoria piena e andare almeno ai supplementari. Eppure il gol di Zielinski dopo appena 3 minuto aveva messo in discesa il match. Il gol subito a metà del primo tempo ha, però, dato una brutta mazzata agli azzurri che nel secondo tempo hanno reagito grazie al gol di Fabian Ruiz ma non sono riusciti a trovare altre reti. Così si spegne il sogno europeo al primo turno ad eliminazione diretta che copre ancor più di nero la stagione del Napoli.

Europa League | Napoli-Granada 2-1: Tabellino marcatori

NAPOLI-GRANADA 2-1

3′ Zielinski;

25′ Montoro;

59′ Fabian Ruiz