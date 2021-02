La Juventus non pensa solo agli acquisti per il futuro, ma anche ai rinnovi dei contratti: si lavora al prolungamento

La Juventus è pronta a tornare in campo dopo la vittoria convincente contro il Crotone per 3-0, dove uno strepitoso Cristiano Ronaldo ha messo a segno una doppietta di testa, messa in cassaforte dal gol di McKennie. Nel frattempo però è già ora di pensare alla prossima stagione, ma non solo a quelli che potrebbero essere i rinforzi da acquistare. Infatti i bianconeri sono al lavoro per rinnovare il contratto di uno dei calciatori fondamentali per Andrea Pirlo.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per l’attacco | “Sondaggio per il bomber”

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, il ritorno degli ex | Addio clamoroso

Calciomercato Juventus, rinnovo Cuadrado: prolungamento di un anno

La Juventus è pronta a mettere in cassaforte il futuro di Juan Cuadrado. Infatti il calciatore colombiano ha il contratto in scadenza nel 2022 con i bianconeri, e la società vorrebbe evitare di arrivare alla prossima stagione con il rischio di perdere l’esterno a parametro zero. Così, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todofichajes.com’, la Juventus sarebbe al lavoro per prolungare il contratto di Cuadrado di un ulteriore stagione, dunque facendo arrivare la scadenza al 2023. Il giocatore colombiano al momento è infortunato, ma fino ad ora in questa stagione è stato uno dei punti fermi per Andrea Pirlo, collezionando 25 presenze e mettendo a segno ben 13 assist.