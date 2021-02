In vista della prossima stagione la Juventus lavora per rinforzare anche le corsie esterne, in particolare quella di sinistra visto che Alex Sandro non dà più garanzie

Nel monday-night la Juventus è tornata alla vittoria, 3-0 netto al Crotone con doppietta du Cristiano Ronaldo e firma finale di McKennie. Uno dei migliori in campo è stato sicuramente Alex Sandro, autore dell’assist a CR7 per il momentaneo uno a zero. Una rondine non fa però primavera, il terzino brasiliano non dà più garanzie ai bianconeri che non a caso sono da tempo alla ricerca di un degno sostituto. A tal proposito, recenti rumors di calciomercato parlano di un tentativo a giugno per un ex Inter che in nerazzurro e quindi in Serie A, anche perché era molto giovane, non riuscì ad imporsi.

La sua affermazione ad altissimi livelli giunse poi in Portogallo, con la maglia del Porto dal quale giunse Alex Sandro sei anni fa per circa 26 milioni e che la scorsa settimana ha sconfitto proprio la squadra di Pirlo nell’andata degli ottavi di Champions League.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Alex Telles: il Manchester United punta allo scambio

Da un Alex a un altro: insomma il prescelto della Juve sarebbe Telles che l’estate passata è stato già nel mirino prima del trasferimento in Inghilterra, per la precisione al Manchester United per circa 15 milioni di euro. Finora, tuttavia, l’avventura coi ‘Red Devils’ è stata molto deludente. Il 28enne brasiliano, in possesso di passaporto italiano, fa panchina fissa a vantaggio dell’inglese Shaw, una situazione che di certo non gli farà piacere. Per questo motivo il suo sì ai bianconeri potrebbe essere del tutto immediato, con Paratici e soci che sembrano volerci provare con uno scambio alla pari: sul tavolo Aaron Ramsey, che nella stessa Inghilterra sostengono sia più che propenso a far ritorno in Premier.

Lo United non risulterebbe però interessata al gallese, piuttosto in cambio di Alex Telles potrebbe chiedere il cartellino di Weston McKennie, che la società presieduta da Andrea Agnelli di certo riscatterà (esiste un obbligo ‘condizionato’ a 18,5 milioni più bonus fino a un massimo di 7 milioni) vista l’ottima stagione disuputata fin qui dal jolly statunitense. La Juve rinuncerà a lui per Telles? Crediamo di no, a meno di clamorosi colpi di scena…

