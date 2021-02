Calciomercato Juventus, nuovo scenario per Dybala | Erede dalla Premier

La Juventus deve fare i conti con il futuro di Paulo Dybala. L’attaccante bianconero non ha ancora rinnovato il contratto: occhio all’addio e al possibile erede

La Juventus è al bivio della sua stagione. I passi falsi contro Napoli e Porto hanno scosso l’ambiente e ora bisognerà fare grande attenzione ai prossimi impegni, soprattutto il ritorno degli Ottavi di finale di Champions League che potrebbe ridisegnare totalmente le prospettive in questa stagione. Uno dei reparti messi maggiormente sotto accusa nelle fila bianconere è certamente l’attacco.

Già a gennaio, la società aveva cercato una nuova punta da affiancare a Cristiano Ronaldo, ma in una sessione particolarmente complicata per le difficoltà legate al Covid-19, non è arrivato il bomber che serviva a Pirlo. Per il prossimo futuro, attenzione alla posizione di Paulo Dybala. L’argentino è stato dilaniato dagli infortuni fino ad ora e non si è ancora ripreso dal problema al ginocchio. Le prospettive per lui potrebbero essere lontane da Torino dopo diverse stagioni da protagonista.

Calciomercato Juventus, occhio al futuro di Dybala: i bianconeri piombano su Pulisic

Il contratto della Joya con la Juventus scadrà nel giugno del 2022. Le discussioni con i bianconeri vanno avanti ormai da diversi mesi, ma non è ancora arrivata la fumata bianca tanto attesa. E’ così che alla fine l’attaccante argentino potrebbe clamorosamente non rinnovare il suo contratto con i torinesi e approdare in un nuovo club di livello internazionale.

Se Dybala non dovesse prolungare l’accordo con i bianconeri, inoltre, vedrebbe calare notevolmente il suo prezzo, anche dopo una stagione poco esaltante. Per lui la Juventus potrebbe chiedere 50-55 milioni di euro, molto al di sotto di quanto si paventava nei mesi scorsi.

La Juventus, inoltre, non si farebbe trovare impreparata, ma sarebbe avrebbe già adocchiato un profilo molto interessante che potrebbe soddisfare le esigenze della dirigenza. Stiamo parlando di Christian Pulisic. Il funambolo del Chelsea fin qui non ha rispettato le attese con la maglia del Chelsea e i Blues potrebbero acconsentire alla sua partenza. Il suo prezzo si aggira, però, sui 40 milioni di euro.